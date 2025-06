BBC su chi dalla Premier va al NapolI: "Sole, mare e una Serie A più lenta"

McTominay e poi, chi altro? Il Napoli fiuta gli affari inglesi e acquista dalla Premier League sapendo di pescare bene. Lo scrive anche la BBC in un focus mercato sulla squadra azzurra con interviste e approfondimenti: "Sole, mare e una città che si crogiola nel trionfale splendore del suo recente scudetto. Napoli è una meta facile da raggiungere per i calciatori facoltosi in cerca di una nuova esperienza quest'estate".

E ancora: "La Juventus, potenza storica, sta attraversando una fase di ristrutturazione, mentre il Milan non parteciperà alle competizioni europee la prossima stagione. Mentre i rivali si fermano, il Napoli cerca di capitalizzare". Inoltre si parla anche di ritmi con la Serie A che, secondo le statistiche, è anche meno vibrante, con meno velocità e quindi un vantaggio per emergere e brillare per gli ex Premier.