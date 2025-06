ADL, messaggio alle italiane: prezzo Osimhen più alto per loro (clausola non valida)

Victor Osimhen si guarda intorno sapendo di avere tempo, non troppo, prima di prendere una decisione definitiva.

C'era fretta prima, durante la sessione di mercato speciale aperta per il Mondiale per Club, quando l'Al-Hilal aveva provato in tutti i modi a convincerlo a suon di milioni. Si parla di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ora, a un mese dal ritiro di Dimaro Folgarida (17-27 luglio), Victor Osimhen si guarda intorno sapendo di avere tempo, non troppo, prima di prendere una decisione definitiva.

Le offerte non mancano ma dipende tutto da lui. Il Napoli vive questi giorni da spettatore interessato. La clausola è di 75 milioni e sconti non se ne fanno. Al massimo, il prezzo sale se a richiederlo saranno club italiani, come la Juve: anche questo è noto a tutti da tempo. Lo sa pure Osimhen. De Laurentiis aspetta: la sua cessione stapperebbe ulteriormente il mercato in entrata".