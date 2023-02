Morale alto così come la concentrazione: cosa filtra da Castel Volturno

Dopo la vittoria con la Roma, come scrive il Corriere dello Sport, il morale è alto esattamente come la concentrazione

Dopo la vittoria con la Roma, come scrive il Corriere dello Sport, il morale è alto esattamente come la concentrazione: la trasferta con lo Spezia in programma domenica alle 12.30 è un’altra tappa fondamentale di una marcia finora trionfale ma anche di un percorso che tra venti giorni ritroverà le grandi notti di coppa. Sì, torna la Champions: la prima, cioè l’andata degli ottavi, è in programma il 21 febbraio a Francoforte con l’Eintracht, a cavallo degli impegni di campionato con il Sassuolo e l’Empoli.