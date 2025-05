Da Lecce: "Conte da 25 anni in contrasto con la piazza, ecco i due fattori scatenanti"

vedi letture

Antonio Conte per conquistare il tricolore dovrà superare un'altra tappa carica di simbolismo. Lo scrive Il Quotidiano di Puglia, raccontando che Conte è chiamato a battere il Lecce, la squadra nella quale è cresciuto, dovrà farlo nella sua città. Non ha negato in conferenza che per lui sarà sempre una gara diversa dalle altre.

Il tecnico del Napoli però da oltre 25 anni è in rotta di collisione con la piazza giallorossa: prima l'esultanza con la maglia della Juventus, poi la panchina del Bari. E qualcuno qui - si legge - non gliel'ha perdonato. Anche se Conte da tempo sottolinea le proprie origini e nell'anno sabbatico è stato visto in città, tenendo pure una lezione all'università del Salento. Ora per lo Scudetto dovrà superare il suo Lecce.