CorSera, Condò: "Se il Napoli vince, vede il traguardo. E l'Inter B giocherebbe a -6..."

vedi letture

La lotta scudetto tra Napoli e Inter accende il sabato italiano di calcio. Gli azzurri si preparano a scendere in campo al Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo mentre i nerazzurri saranno di scena a San Siro per affrontare l'Hellas Verona con un forte turnover da parte di Simone Inzaghi, pronto a cambiare nove undicesimi della formazione con uno sguardo rivolto al ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, si è soffermato sulla sfida a distanza tra Napoli e Inter e non ha dubbi sulla valenza della gara del Via del Mare: "Se il Napoli vince a Lecce vede il traguardo" ha sottolineato, perché poi resteranno le sfide con Genoa e Cagliari in casa e la gara con il Parma dove spendere il 'bonus pareggio'.

"Se il Napoli alle 19.45 chiude con i tre punti la gara di Lecce, l’Inter per un’ora scivola a meno 6, e alla formazione quasi totalmente alternativa alla titolare che si sta profilando verrebbe affidato il compito 'vinci o ti arrendi' col Verona, che nel ritorno ha segnato 6 reti in tutto ma in compenso ha smesso di subire le slavine di gol dell’andata, e dunque sbloccarla potrebbe rivelarsi laborioso per l’Inter di scorta" il pensiero di Paolo Condò tra Lecce-Napoli e Inter-Verona più decisive che mai per lo Scudetto.