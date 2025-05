L'Inter contro il format Supercoppa, CorSera: "Si riserva di partecipare, rischia la sanzione"

La prossima edizione della Supercoppa verrà disputata in Arabia. La decisione è stata ufficializzata in seguito all'ok dei sauditi (che hanno gradito in particolare la qualificazione del Milan, molto popolare da quelle parrti) e le squadre partecipanti saranno le finaliste di Coppa Italia, appunto Milan e Bologna e le prime due in campionato (manca ancora la matematica) Inter e Napoli. I nerazzuri però non hanno gradito il format e l'hanno fatto notare in assemblea di Lega, come scrive il Corriere della Sera:

"Problema: nel corso dell’assemblea che si è svolta in videoconferenza il legale nerazzurro ha fatto presente che l’Inter si riserva di partecipare alla manifestazione. La sensazione è che il club interista, stritolato da mille partite, fortemente orientato a giocare la Supercoppa in gara secca, ora attenda di conoscere l’esito del cammino in Champions che potrebbe condizionare anche gli impegni di dicembre, quando si svolge la coppa Intercontinentale. Va da sé che la Lega non assisterebbe in maniera passiva a una eventuale rinuncia da parte dell’Inter: una sanzione sarebbe da mettere in conto".