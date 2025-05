Attenzione, il Viminale è stato chiaro: al primo incidente, vietata la trasferta Scudetto di Parma

Si prevedono massicci controlli a Lecce. Quelli della Questura non si fidano e temono anche napoletani senza biglietto. Lo scrive il quotidiano Il Mattino, raccontando che il settore ospiti è sold-out (quasi 1200 persone) e per i residenti in Campania c'era il divieto di comprare tagliandi in altri settori. I controlli fatti in un secondo momento hanno portato a 701 biglietti annullati.

Chi si presenterà verrà rimandato indietro. Si teme che qualcuno possa tentare comunque di accedere ed il servizio di sicurezza sarà attento ad ogni segnalazione. Al Viminale, inoltre, sono stati chiari: al primo incidente o episodio di violenza, verrà vietata la trasferta di Parma, quella in cui il Napoli si giocherà probabilmente lo Scudetto.