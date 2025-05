Benitez alla Gazzetta: "Il Napoli ha in mano lo Scudetto! L'Inter pensa già a martedì..."

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico tra le altre di Napoli e Inter, Rafa Benitez, ha parlato anche della lotta Scudetto: "L'Inter senza Lautaro perderà tanto, ma nel secondo tempo non c'è stato e le occasioni non sono mancate. L'Inter ha saputo aggirare il Barça, a campo largo. Ha avuto solidità e presenza in area, ha fatto sentire la forza dei muscoli e dei centimetri. E poi le ripartenze hanno lasciato il segno. fattore campo? Il Barça è abituato a giocare in ambienti roventi, non si lascia condizionare, prosegue col palleggio prolungato e la profondità".

Sul campionato: "Pensavamo tutti, me compreso, sino a dieci giorni fa, che l'Inter avesse la possibilità di triplete: il campo ci ha detto altro e non c'è da farne drammi. In questo momento il Napoli ha lo Scudetto in mano, ci ha creduto sempre, non si è mai lasciato staccare seriamente e in due gare ha sorpassato. Il calendario dà un aiuto e Conte sa come si blindano certe posizioni. Per l'Inter la gara più importante è diventata quella di martedì. Il Napoli sa che deve gestire questo vantaggio, che resta minimo però sufficiente per farcela. Ha una difesa fortissima, McTominay decisivo e Lukaku determina".