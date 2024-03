Non solo la Nazionale: Acerbi si gioca anche l'Inter nella battaglia con Juan Jesus

Dovesse essere dichiarato colpevole, Francesco Acerbi potrebbe dire addio sia alla Nazionale che all'Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Dovesse essere dichiarato colpevole, Francesco Acerbi potrebbe dire addio sia alla Nazionale che all'Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "L’esito della vicenda avrà le sue conseguenze, sulla linea che deciderà di tenere la società e dunque sul futuro del difensore. Tutto dipenderà dall’entità e soprattutto dal tipo dell’eventuale squalifica alla quale potrebbe andare incontro Acerbi. A fronte di uno stop lungo - e dunque della natura discriminatoria confermata delle sue parole - l’Inter automaticamente multerebbe il difensore.

Ma la sanzione economica non sarebbe il cuore del discorso. La frattura a quel punto non sarebbe più ricomponibile, a meno di clamorosi colpi di scena. Ecco perché è logico immaginare una separazione in estate tra il difensore e l’Inter, anche a fronte di un contratto che pure recita giugno 2025. Sulle modalità, poi, ci sarebbe da discutere. Ma quel che è certo è che la distanza tra Acerbi e l’Inter di queste ore non lascia spazio a pensieri positivi".