PRIMA PAGINA - CdS: "Lorenzo moment"

"L'Italia batte l'Ecuador (2-0): gol di Pellegrini e Barella".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la doppietta della Ferrari in Australia: "Red carpet. Sainz-LeClerc: sfilata Ferrari in Australia, non accadeva da 20 anni". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Italia contro l'Ecuador: "Lorenzo moment. L'Italia batte l'Ecuador (2-0): gol di Pellegrini e Barella". In taglio basso la rottura tra Mourinho e l'ex ds della Roma: "Mou cancella Thiago Pinto".