PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport dà i voti al mercato: “6 al Napoli”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il colpaccio in Formula 1: "E' della Ferrari il vero botto Mondiale: Hamilton dal 2025!". Di spalla i voti al mercato invernale delle squadre di Serie A: "Roma da 7,5, Juve un 6,5 e 6 al Napoli". In taglio alto la Juventus: "A lezione da Max".