PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Real Simone"

"Inter splendida, Dzeko e Mkhitaryan affondano il Milan (0-2)".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter sul Milan nell'andata della semifinale di Champions League: "Real Simone. Inter splendida, Dzeko e Mkhitaryan affondano il Milan (0-2)". A centro pagina spazio anche al rinnovo di Rafael Leao in casa rossonera: "Leao, sì a Maldini: rinnovo fino al 2028 e clausola da 150 milioni". Di spalla, spazio alle squadre impegnate in Europa e Conference League: "Juve, tra Siviglia e penalizzazione". "Dybala vuol dare la nona a Mou". "La Fiorentina sogna un altro '61".