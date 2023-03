PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Re Milan"

"Re Milan". Così titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per celebrare il ritorno dei rossoneri nei quarti di finale di Champions League

"Re Milan". Così titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per celebrare il ritorno dei rossoneri nei quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Dopo il successo per 1-0 a San Siro contro il Tottenham, alla squadra di Pioli è bastato pareggiare 0-0 a Londra per passare il turno.

Juventus - "Vai Di Maria! Da solo ha vinto oltre tre volte più del Friburgo". L'argentino atteso da una grande prova contro i tedeschi, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.