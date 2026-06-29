Retroscena Allegri: contattato per il ruolo di CT Italia, ha declinato l'offerta

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Prima di legarsi definitivamente al Napoli, Massimiliano Allegri è stato nuovamente cercato per la panchina della Nazionale. A rivelare il retroscena è la Repubblica, secondo cui, dopo l'addio di Gennaro Gattuso, la FIGC avrebbe contattato il tecnico per capire se fosse ancora disponibile.

La risposta di Allegri alla FIGC

La risposta, però, avrebbe chiuso subito ogni spiraglio. Allegri avrebbe infatti comunicato di essere ormai promesso al Napoli, in attesa soltanto di definire la risoluzione del contratto con il Milan e incassare l'ultimo stipendio prima di formalizzare l'accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Un episodio che conferma come la priorità dell'allenatore fosse già da tempo rappresentata dal progetto azzurro.