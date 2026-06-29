Troppi infortuni, ADL corre ai ripari: previste novità nello staff medico

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Nell'ultima stagione il Napoli ha dovuto far fronte a oltre 40 infortuni e per questo De Laurentiis vuole cambiare qualcosa nell'equipe medica.

Non solo mercato e nuovo allenatore: il Napoli prepara novità anche nell'area medica dopo una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Il club è infatti intenzionato a intervenire sull'organizzazione dello staff sanitario per limitare gli infortuni, ritenuti uno dei principali fattori che hanno condizionato l'ultimo campionato. A scriverlo è La Repubblica.

Troppi infortuni, ADL vuole cambiare

Aurelio De Laurentiis, in più occasioni, ha ribadito la propria convinzione sul valore della rosa: "Senza tutti questi problemi, avremmo lottato per lo scudetto". Proprio per questo motivo, la società considera prioritario migliorare la gestione atletica e medica della squadra, così da mettere Massimiliano Allegri nelle migliori condizioni possibili per la nuova stagione.