Troppi infortuni, ADL corre ai ripari: previste novità nello staff medico
Nell'ultima stagione il Napoli ha dovuto far fronte a oltre 40 infortuni e per questo De Laurentiis vuole cambiare qualcosa nell'equipe medica.
Non solo mercato e nuovo allenatore: il Napoli prepara novità anche nell'area medica dopo una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Il club è infatti intenzionato a intervenire sull'organizzazione dello staff sanitario per limitare gli infortuni, ritenuti uno dei principali fattori che hanno condizionato l'ultimo campionato. A scriverlo è La Repubblica.
Troppi infortuni, ADL vuole cambiare
Aurelio De Laurentiis, in più occasioni, ha ribadito la propria convinzione sul valore della rosa: "Senza tutti questi problemi, avremmo lottato per lo scudetto". Proprio per questo motivo, la società considera prioritario migliorare la gestione atletica e medica della squadra, così da mettere Massimiliano Allegri nelle migliori condizioni possibili per la nuova stagione.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
UfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
Davide BarattoManna: “Investito tanto, nuovo tecnico valuterà rosa. Gila? Abbiamo 5 centrali, rosa completa! Su Khalaili…”
Francesco CarboneADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...”
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com