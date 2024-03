Retroscena Sarri: alla base delle dimissioni alla Lazio il 'no' per un acquisto dal Napoli

A certificare la rottura tra Lotito e Sarri ci sono anche i mancati sbarchi a Formello di Domenico Berardi e Piotr Zielinski.

A certificare la rottura tra Lotito e Sarri ci sono anche i mancati sbarchi a Formello di Domenico Berardi e Piotr Zielinski. Questo il retroscena di casa Lazio raccontato oggi dal Corriere dello Sport. Il giornale romano svela che il presidente biancoceleste e l'ex tecnico fresco di dimissioni siano finiti in collisione praticamente subito.

Sarri aveva chiesto i due acquisti per fare il salto di qualità dopo il secondo posto della passata stagione, ma alla fine non si è fatto nulla: Lotito valutava eccessive le valutazioni da circa 35 milioni fatte da Sassuolo e Napoli per i due giocatori. Intanto la stagione delle schermaglie è finita ufficialmente ieri: i contratti di Sarri e di parte del suo staff, i collaboratori Pasqui e Ianni, i preparatori atletici Losi e Ranzato e il preparatore dei portieri Nenci, sono stati risolti. Sotto contratto è rimasto solo Martusciello.