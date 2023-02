Zazzaroni sulla Roma: "Imbarazzante! Tutto il buono di Napoli a Napoli è rimasto"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni riassume così la débacle in Coppa Italia

"Tutto il buono di Napoli a Napoli è rimasto" . Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni riassume così la débacle in Coppa Italia di una Roma che, contro la Cremonese, "ha mostrato il suo volto peggiore sbagliando tutto quello che era possibile sbagliare". Il direttore incalza in un passaggio successivo: "È stata una Roma a lungo imbarazzante, particolarmente nella prima parte: a un certo punto, sullo 0-2, è sembrata una partita segnata".

Il focus si sposta poi sulla lettera trasmessa all'ANSA nella giornata di ieri da Zaniolo. Un "assist dal valore intrinseco", per Zazzaroni, che fa notare come per la prima volta Nicolò abbia "ascoltato un consiglio giusto", vale a dire quello di "Claudio Vigorelli, l’agente che da quattro anni ne gestisce con molte difficoltà gli umori, i malumori, le gioie, le tante insofferenze e i troppi voli". Il futuro di Zaniolo, ora, "è nelle mani dei Friedkin".