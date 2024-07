Antonio Conte in conferenza stampa da Dimaro: seguila dalle 14 su Tuttonapoli

Non solo le due sedute d'allenamento. Quest'oggi la giornata a Dimaro sarà caratterizzata anche dalla conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli alle 14 parlerà dal palco del Teatro di Dimaro e risponderà alle domande della stampa sui primi giorni di ritiro e chiaramente sulle prime operazioni di mercato e del primo impatto con la squadra. Potrete seguire la conferenza stampa, così come tutti gli allenamenti e gli eventi del ritiro, in diretta testuale su Tuttonapoli.net grazie ai nostri inviati.