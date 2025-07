Foto Dimaro, Buongiorno si allena a parte: continua l'iter riabilitativo

Nella seduta pomeridiana di quest'oggi si rivede Alessandro Buongiorno. Il difensore continua ad allenarsi a parte con una leggera corsa, ma c'è ottimismo nell'aria per riverdelo al più presto in campo con tutta la squadra. C' anche un altro big assente dalla seduta pomeridina, Scott McTominay quest'oggi in ritiro a Dimaro in Val di Sole. Di seguito lo scatto dai nostri inviati.