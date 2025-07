Video Lucca parla dei traguardi stagionali: "Abbiamo tutti lo stesso obiettivo"

vedi letture

Lorenzo Lucca nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche degli obiettivi stagionali della squadra: "Come diciamo sempre tutti, partita dopo partita, settimana dopo settimana migliorare in ogni allenamento, seguire il mister e come obiettivo è quello comune, vincere le partite e poi alla fine si tireranno le somme".

Così ha parlato l'attaccante in vista della nuova stagione che attende lui e i suoi nuovi compagni, ora l'importante sarà capire in quale modo entrerà il ragazzo nei meccanismi della squadra. Già dai primi giorni a Dimaro si percepisce come si stia cercando di ambientare in questo importante contesto.