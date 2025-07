Video Ecco Lucca col suo nuovo numero di maglia: l'attaccante spiega la sua scelta

Oggi è stato presentato per la prima volta alla stampa Lorenzo Lucca. Tanti i temi affrontati in conferenza, dove è stata presentata la sua maglia svelandone il numero che era già noto dal video di presentazione. In conferenza ha anche spiegato il motivo di tale scelta: "Sul numero di maglia molto semplice: 7+2 fa 9 e Romelu aveva già il 9 e non potevo certo prenderlo".

Il numero 27 a Napoli scelto da Lorenzo, riporta alla memoria un altro grande attaccante italiano che ha vestito la maglia del Napoli come Fabio Quagliarella. L'esperienza di Fabio a Napoli non ha sorriso e quindi ora tocca al nuovo bomber azzurro dare nuovo lustro al numero. Sarà sicuramente una grande sfida per Lorenzo, ma l'impegno non mancherà come più volte ribadiito da lui. Di seguito il video raccolto dagli inviati a Dimaro.