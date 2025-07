Video Il ritiro di Dimaro finisce con uno spettacolo Tricolore dopo l'amichevole col Catanzaro

Ultima sgambata in mattinata, poi il quattordicesimo ritiro a Dimaro-Folgarida sarà definitivamente chiuso. Ieri, al termine della seconda amichevole di questo pre-campionato, vinta 2-0 contro il Catanzaro, al campo di Carciato è andato in scena uno spettacolo pirotecnico stupendo.

L'organizzazione del ritiro ha voluto salutare i tifosi del Napoli, presenti in massa per il test di ieri, con dei fuochi d'artificio col Tricolore per celebrare ancora una volta i campioni d'Italia. Di seguito le immagini.