Video Folla oceanica alla sessione di autografi: Di Lorenzo accontenta tutti!

vedi letture

Di Lorenzo, Rafa Marín, Lobotka, Politano, Spinazzola e Kvaratskhelia hanno accontentato una folla numerosissima di persone e di bambini

Subito dopo la prima sessione di allenamento in programma per oggi, diversi giocatori del Napoli si sono fermati per una breve sessione di autografi: Di Lorenzo, Rafa Marín, Lobotka, Politano, Spinazzola e Kvaratskhelia hanno accontentato una folla numerosissima di persone e di bambini. Clicca qui per vedere il video recap dei nostri inviati: