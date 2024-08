Rileggi live Castel di Sangro, day 9: sessione mattutina tattica, Osimhen c'è. ADL in tribuna

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 12:26 In primo piano

Alle 15 appuntamento per la conferenza stampa di presentazione di Rafa Marin, alle 18 è invece prevista la sessione pomeridiana. Restate collegati su Tuttonapoli per restare aggiornati sul ritiro di Castel di Sangro e seguire le dirette testuali dei prossimi eventi.

12.23 - Grande attesa all'esterno del Patini per la sessione d'autografi annunciata dallo speaker del Patini.

12.22 - Termina qui l'allenamento mattutino.

12.20 - Dopo uno sfortunato palo di Osimhen, a trionfare è il marocchino che esulta gettandosi a terra e abbracciando Osimhen.

12.20 - E' una vera e propria sfida sui tiri in porta, in finale si sfidano Osimhen e Cheddira.

12.15 - Osimhen scatenato nei tiri in porta, il nigeriano fa partire dei missili terra-area esultando alle marcature.

12.11 - Termina l'esercitazione tattica. Escono Cajuste e Folorunsho, gli altri azzurri restano in campo per provare qualche tiro in porta.

12.02 - Si provano in particolare le azioni da cross in direzione del vertice dell'area. Dalla destra crossa Mezzoni, dalla sinistra Ngonge.

11.58 - Conte scatenato, tantissime indicazione sulla fase difensiva: richiamati Juan Jesus e Rafa Marin. Istruzioni per la fase offensiva a Ngonge.

11.50 - Gruppo diviso in due per un esercitazione tattica attacco contro difesa. In porta si alternano Contini e Turi.

In verde acqua cinque difensori più due mediani: Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Natan Mario Rui; Cajuste, Iaccarino.

In blu due centrocampisti più quattro atttccanti: Folorunsho, Mezzoni; Ngonge, Simeone, Osimhen, Cheddira.

11.47 - Gli azzurri tornano in campo. Il primo ad entrare è Juan Jesus, dietro di lui Osimhen e Simeone.

11.15 - La squadra si allena in palestra.

11:08 - Mini sessione di tiri dal limite dell'area: Kvara il più preciso, diverse le parate di Meret.

11:05 - In migliaia sugli spalti giunti oggi al Teofilo Patini: vera e propria folla che per adesso occupa le due curve, ancora chiusi i distinti centrali.

11:03 - Prima fase dedicata ai movimenti difensivi: in campo Meret, Caprile, Buongiorno, Di Lorenzo, Spinazzola, Mazzocchi, Anguissa, Rafa Marín, Rrahmani, Kvara, Raspadori, Gaetano e Iaccarino.

10:55 - Entrati in campo i calciatori del Napoli

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella nona giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo l'allenamento congiunto con la Cavese di ieri mattina, il Napoli di Antonio Conte si allena allo Stadio Patini. L'allenamento sarà a porte aperte dalle ore 11.15.