SSCNapoli, il commento sul sito: "Partita caratterizzata e condizionata da un acquazzone"

La SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli viene sconfitto nell'ultima amichevole estiva contro il Girona allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Partita caratterizzata e condizionata da un acquazzone che ha accompagnato costantemente l'andamento del gioco fino al termine."

"Passano gli spagnoli al 23' con una penetrazione di Van de Beek. Nella ripresa si accede il match nel finale con Rrahmani che colpisce il palo su azione d'angolo, ma poi è il Girona poco dopo a chiudere la gara con la rete in spaccata di Villa per il definitivo 2-0. L'appuntamento adesso è tra una settimana esatta per la prima sfida ufficiale della stagione azzurra in Coppa Italia il 10 agosto con Napoli-Modena allo Stadio Maradona."