Foto Il Napoli in allenamento trova il suo bomber: Raspadori show in partitella

Giacomo Raspadori in grande spolvero con tre reti nella partitella della seduta pomeridiana d'allenamento quest'oggi.

Giacomo Raspadori in grande spolvero con tre reti nella partitella della seduta pomeridiana d'allenamento. Nella prima rete ha semplicemente apppogiato in rete il gran cross di Spinazzola, mentre nel secondo gol realizza superando in velocità Rafa Marin e Natan piazzando poi la palla in rete. In chiusura come ciliegina sulla torta del 5-2 da rapace d'area di rigore insacca su una palla persa da Anguissa. Segnali importanti per un Napoli alla ricerca di risposte dai suoi attaccanti.