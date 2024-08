Incontro coi tifosi in piazza Plebiscito: ecco i quattro azzurri che saliranno sul palco

Per il classico incontro con i supporters, sono stati svelati i giocatori che risponderanno alle loro domande.

Al termine dell'allenamento pomeridiano, quattro azzurri saranno protagonisti sul palco di piazza del Plebiscito a Castel di Sangro rispondendo alle domande dei tifosi. Per il classico incontro con i supporters, sono stati svelati i giocatori che risponderanno alle loro domande. Si tratta di Mazzocchi, Raspadori, Spinazzola e Olivera.

Ricordiamo che l'uruguaiano è arrivato solo ieri sera in ritiro dopo il supplemento di vacanze per via della finale per il terzo posto della Copa America disputata con il suo Uruguay. Questo pomeriggio il primo vero allenamento in gruppo.