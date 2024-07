Osimhen assente: non assiste nemmeno dalla panchina alla sfida col Brest

Al Teofilo Patini di Castel Di Sangro per la quarta amichevole targata Conte contro il Brest mancano Rafa Marin e Victor Osimhen. Il nigeriano non è in distinta e in questo momento non è neanche in panchina con il resto della squadra.