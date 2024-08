Foto Osimhen si allena ancora: il nigeriano in campo anche questo pomeriggio

vedi letture

Victor Osimhen ha preso parte alla seduta d'allenamento mattutina, anche questo pomeriggio è in campo con la squadra, partecipando alla partitella con tutta la squadra in attesa dell'amichevole di domani con il Girona, in cui probabilmente non sarà in distinta, com'è accaduto per tutti e quattro i test precedenti.