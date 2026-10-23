Ritiro Napoli, scongiurato l'addio a Dimaro: manca solo la firma per il rinnovo

Il Napoli potrebbe continuare a svolgere il ritiro estivo a Dimaro Folgarida anche nei prossimi anni. L'intesa sarebbe ormai definita, manca soltanto la firma.

l Napoli è pronto a proseguire la sua lunga collaborazione con la Val di Sole. Secondo quanto riportato da Il Roma, sarebbe stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che consentirebbe agli azzurri di continuare a svolgere il ritiro estivo a Dimaro Folgarida anche nei prossimi anni. La partnership tra il club e la località trentina è iniziata nel 2011 e potrebbe dunque proseguire anche nel 2027.

Napoli-Dimaro, mancherebbe soltanto la firma

Le divergenze emerse tra le parti sarebbero state superate e la trattativa avrebbe fatto registrare importanti passi avanti. L'intesa per il prolungamento del rapporto sarebbe ormai definita e, a questo punto, mancherebbe soltanto la firma ufficiale. Si va quindi verso la prosecuzione di un legame che dura da oltre quindici anni e che ha trasformato Dimaro Folgarida in una delle tradizionali sedi della preparazione estiva del Napoli.