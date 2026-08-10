Ufficiale Allenamento pomeridiano a Castel di Sangro: il report della SSC Napoli

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Dopo la seduta mattutina, il Napoli è tornato al lavoro nel pomeriggio allo stadio Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno iniziato l’allenamento con una fase di riscaldamento, seguita da una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla. La squadra ha poi lavorato sulle costruzioni di gioco, prima di concludere la sessione con una partitina finale.