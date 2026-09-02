McTominay, da scegliere la clinica dell'operazione: due le opzioni

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La scelta della struttura casertana consentirebbe al Napoli di seguire da vicino il decorso di McTominay

“Scott McTominay dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per un'aritmia benigna e sarà ricoverato il prima possibile, al massimo entro le prossime 48 ore”. Resterebbe da definire la struttura nella quale sarà effettuata l'operazione, come scrive l'edizione odierna di Repubblica. Le opzioni sarebbero due: la Clinica Montevergine, in provincia di Avellino, dove in passato fu operato anche l'ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri, oppure, ipotesi considerata più probabile, la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, a pochi passi dal centro sportivo azzurro.

La scelta della struttura casertana consentirebbe al Napoli di seguire da vicino il decorso di McTominay, garantendo contemporaneamente riservatezza e maggiore comodità dal punto di vista logistico. Le prossime ore saranno dunque decisive non soltanto per stabilire dove verrà effettuato l'intervento, ma anche per avere indicazioni più precise sulla procedura e soprattutto sui tempi di recupero del centrocampista scozzese.