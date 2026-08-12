Ufficiale SSCNapoli, problema per Vergara contro l'Aris: la nota ufficiale del club

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Napoli, Vergara esce al 73': si riacutizza la contusione alla tibia sinistra.

Problema fisico per Antonio Vergara nel corso dell'amichevole vinta dal Napoli 6-2 contro l'Aris Salonicco. Il centrocampista azzurro è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 73', facendo scattare l'attenzione sulle sue condizioni. Vergara aveva preso parte alla ripresa del test disputato a Castel di Sangro, prima di accusare nuovamente un fastidio alla gamba sinistra che ne ha determinato l'uscita anticipata.

Vergara, la nota ufficiale del Napoli

A chiarire la natura del problema è stata la SSC Napoli, che attraverso una nota ufficiale ha comunicato le condizioni del calciatore: "Per Vergara riacutizzarsi di una contusione tibia sinistra". Si tratta dunque della riacutizzazione di un precedente problema alla tibia sinistra, con le condizioni del centrocampista che saranno da monitorare dopo l'ultima amichevole del ritiro azzurro a Castel di Sangro.