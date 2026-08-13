Un mese di ritiro in Abruzzo? Sindaco Castel di Sangro si propone: "Se il Trentino non rinnova..."

vedi letture

Il sindaco Angelo Caruso apre alla possibilità di ospitare il Napoli per oltre 30 giorni qualora terminasse il rapporto con Dimaro.

Il Napoli potrebbe trascorrere l'intera preparazione estiva a Castel di Sangro qualora dovesse interrompersi il rapporto con Dimaro. Ad aprire a questa possibilità è stato il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso, nelle dichiarazioni riportate dal Messaggero, edizione Abruzzo. "Abbiamo costruito un rapporto che prevede oltre 30 giorni di possibilità di ritiro, in due fasi. È tecnicamente possibile se il Trentino decide di non rinnovare", ha spiegato il primo cittadino.

Napoli a Castel di Sangro, Caruso: "È un rapporto che funziona"

Caruso ha espresso grande soddisfazione anche per l'edizione appena conclusa: "La compostezza della gente e dei tifosi, sinonimo di educazione e rispetto, ci fa inorgoglire. È un rapporto che funziona". Il sindaco ha quindi ricordato i numeri del soggiorno del Napoli in Abruzzo: 14 giorni di ritiro e tre amichevoli internazionali, definendo l'organizzazione qualcosa che "in Europa non si sviluppa da nessuna parte".