Doppietta con dedica: svelato il significato dell'esultanza di Lucca

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Lucca bomber della pre-season del Napoli: la doppietta e l'esultanza dedicata al figlio Leonardo.

Lorenzo Lucca si prende la scena nell'ultima amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. L'attaccante chiude la pre-season della squadra di Massimiliano Allegri con una doppietta contro l'Aris Salonicco, diventando il miglior marcatore azzurro della preparazione estiva. Sul terreno dello stadio Patini l'ex Udinese ha confermato il suo buon momento realizzando due reti che, sommate al gol segnato contro l'Osasuna, gli permettono di terminare il precampionato con tre centri complessivi.

Lucca, nessun gesto contro i tifosi: l'esultanza è dedicata al figlio Leonardo

Dopo uno dei gol contro l'Aris, il gesto di Lucca aveva inizialmente fatto pensare a una risposta alle critiche e ai fischi ricevuti, con l'attaccante che sembrava essersi portato il dito alla bocca per zittire i tifosi. Le immagini riprese da un'altra angolazione hanno però chiarito il significato dell'esultanza: il centravanti ha formato con le dita una "L" dedicata a Leonardo Lucca, suo figlio, per poi baciarla. Nessuna polemica, dunque, ma una dedica familiare in una serata che ha visto l'attaccante protagonista con due gol.