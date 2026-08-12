Napoli-Aris Salonicco, Lang convocato dopo lo spavento di ieri: parte dalla panchina
Buone notizie per Noa Lang in vista dell'ultima amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro contro l'Aris Salonicco. L'attaccante olandese figura regolarmente nella distinta della partita dopo l'apprensione delle ultime ore. Lang aveva infatti terminato dolorante la seduta di ieri a causa di un problema al ginocchio sinistro, ma le sue condizioni non gli hanno impedito di essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il test contro la formazione greca.
Napoli-Aris Salonicco, Lang a disposizione di Allegri
Lang partirà dalla panchina, con Allegri che potrà eventualmente utilizzarlo nel corso della sfida. La convocazione rappresenta comunque un segnale positivo dopo il fastidio accusato nell'ultimo allenamento. L'olandese sarà dunque insieme al resto dei compagni per l'ultimo appuntamento amichevole del Napoli a Castel di Sangro, prima della conclusione del ritiro precampionato in Abruzzo. Di seguito tutti gli uomini a disposizione del tecnico azzurro. Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Cheddira, Olivera, Barido, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lobotka, Lang, Folorunsho.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro