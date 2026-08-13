Napoli-Aris Salonicco 6-2, spettacolo a Castel di Sangro: gli highlights
Il Napoli chiude il ritiro di Castel di Sangro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, superato 6-2. La formazione di Massimiliano Allegri passa in vantaggio al 19' grazie a Rrahmani, autore di una potente conclusione da oltre venti metri che non lascia scampo a Dioudis. Al 32' i greci pareggiano con Racic, preciso su calcio di punizione dal limite, ma poco prima dell'intervallo gli azzurri tornano avanti: al 44' McTominay sfrutta l'assist di Alisson Santos e firma il 2-1.
Napoli-Aris, sei gol e spettacolo: gli highlights della partita
Nella ripresa il Napoli cambia passo e dilaga. Al 58' De Bruyne realizza il 3-1 al volo da posizione defilata su assist di Politano, mentre al 64' Lucca finalizza con una splendida girata una manovra sviluppata da Lang e Vergara. Il centravanti trova la doppietta al 74', ribadendo in rete dopo il palo colpito da De Bruyne. Racic accorcia nuovamente le distanze al 79' battendo Milinkovic-Savic, prima del definitivo 6-2 firmato all'89' ancora da De Bruyne, servito dal cross basso di Giovane. Di seguito gli highlights di Napoli-Aris Salonicco con tutti i gol e le azioni più importanti dell'incontro.
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