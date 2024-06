Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano fa esordire in porta il 2006 Martinelli

Gasperini vara il tridente leggero con Koopmeiners, Lookman e De Ketelaere e tiene fuori Scamacca, pronto a rispondere alla chiamata di Spalletti per l'Europeo.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Alle ore 18 si conclude a tutti gli effetti il campionato di Serie A, con il recupero della partita tra Atalanta e Fiorentina in programma lo scorso marzo e rinviata a oggi per via del malore occorso a Joe Barone che è finito per costare poi la vita all'allora dirigente.

Gasperini vara il tridente leggero con Koopmeiners, Lookman e De Ketelaere e tiene fuori Scamacca, pronto a rispondere alla chiamata di Spalletti per l'Europeo. In caso di vittoria, la Dea concluderebbe al 3° posto in classifica. In casa viola una grande sorpresa riservata da Italiano, all'ultima sulla panchina della Fiorentina: tra i pali esordio da professionista per il giovanissimo Martinelli, classe 2006.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta - Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

A disposizione: Musso, Rossi, Toure, Djimsiti, Bakker, Adopo, Hateboer, Mendicino, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti.

A disposizione: Terracciano, Christensen, Dodo, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Ikone, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Barak, Kouame.

Allenatore: Italiano.