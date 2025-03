Atalanta, i tifosi credono allo Scudetto: domani raduno a Zingonia per caricare la squadra

L'Atalanta ci crede, oggi più che mai. E con lei i suoi tifosi. Secondo quanto raccolto da TMW, domani a fine seduta i tifosi si raduneranno a Zingonia per poter salutare e caricare la squadra in vista dell'importantissima sfida contro l'Inter. Reduce dal poker rifilato alla Juve allo Stadium, la Dea di Gasperini adesso ha messo seriamente nel mirino la stessa capolista per accorciare ulteriormente in classifica. Lo Scudetto, del resto, è ormai dichiaratamente divenuto l'obiettivo principale di Lookman e compagni.

