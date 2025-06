Acerbi, alterco con tifoso Psg che lo deride: "Io matto, ti sfondo di botte!"

vedi letture

Dopo il no alla nazionale e le polemiche con Spalletti, Francesco Acerbi di nuovo al centro delle polemiche. Il difensore non ci sta e a Seattle, dove l'Inter è impegnata nel Mondiale per Club, ha risposto a muso duro a un tifoso del Psg. Dopo la sessione di allenamento prima della prossima gara contro Urawa Reds, il centrale di Chivu ha risposto a una provocazione del tifoso del club francese che ha tirato in ballo Barcola e il dribbling subito dall'ex Milan e Lazio nella finale di Champions a Monaco.

Acerbi, con l'aiuto di un traduttore, ha replicato in maniera netta usando parole forti."Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c..." le frasi del centrale, visibilmente stizzito come si può notare in un video che sta facendo il giro dei social. "Io matto, io ti sfondo di botte", ha concluso prima di andare via. Ecco il video: