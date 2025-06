Pazza idea Como: contatto diretto Morata-Fabregas! La risposta dell’attaccante

vedi letture

Pazza idea Alvaro Morata per il Como. È di qualche ora fa la notizia del tentativo dei lariani per l'esperto attaccante spagnolo, ma Sky Sport riporta adesso qualche indiscrezione in più. Tra Morata e il connazionale Cesc Fabregas ci sarebbe già stato un primo contatto, un sondaggio da parte del tecnico dei biancoblù per capire la fattibilità dell'operazione e soprattutto la disponibilità o meno del giocatore ex Milan.

La risposta di Morata - sostiene l'emittente - sarebbe stata di totale apertura e adesso il Como dovrà quindi mettersi al tavolo col Galatasaray per provare a trovare una soluzione, possibilmente in prestito. Nell'ultima esperienza in Turchia il classe 1992 ha collezionato 16 presenze con 7 gol e 2 assist all'attivo.