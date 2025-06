Parma, Cherubini avvicina Bonny all'Inter: "Asseconderemo le sue richieste"

Lunga intervista a La Gazzetta di Parma per l'amministratore delegato del club gialloblu, Federico Cherubini. Nel corso dell'intervista si parla anche di Bonny, attaccante che piace al Napoli ma per cui ora, dopo Chivu all'Inter, i nerazzurri sono avanti: "È noto che è molto interessata. Ne parleremo presto, compatibilmente con gli impegni dell’Inter al Mondiale per club.

Già in gennaio Bonny aveva avuto diverse offerte: gli abbiamo chiesto di restare per aiutare il Parma a salvarsi, promettendogli che avremmo assecondato le richieste a fine stagione. E così faremo: rispettiamo l’ambizione di ambire a palcoscenici più prestigiosi, ma discuteremo su proposte ragionevoli, pensando al futuro del Parma. Tradotto: un’offerta economica interessante e tempi brevi, perché non vogliamo ridurci a trattare a fine agosto".