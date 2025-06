Fiorentina, Dzeko perché parte Kean? Offerta choc dall'Arabia per la punta

Si avvicina il 1 di luglio, una data che per i 15 giorni successivi terrà con il fiato sospeso tanti tifosi della Fiorentina. La clausola di 52 milioni presente sul contratto di Moise Kean sarà infatti valida per quel periodo di circa due settimane e, come raccolto da TuttoMercatoWeb, alle porte del Viola Park c'è già la fila per l'attaccante gigliato, reduce da una stagione in cui ha messo a segno - considerando tutte le competizioni, impegni con la Nazionale compresi - 28 reti.

Soffia un vento forte, fortissimo, dall'Arabia. L'Al-Qadsiah è da tempo sulle tracce del giocatore ed è pronto, oltre che a pagare i 52 milioni di clausola, anche a mettere sul piatto un ingaggio faraonico da 15 milioni di euro a stagione che potrebbero far tentennare il giocatore, il quale al momento ne guadagna poco più di 2. Kean intanto prende tempo. E questa mattina Dzeko ha svolto le visite mediche con i viola.