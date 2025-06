Immobile può tornare in Italia: lo vuole un club che gioca le coppe europee

Ciro Immobile può tornare in Italia dopo l'anno trascorso in Turchia, al Besiktas. E dove? Può ripartire da Bologna. A scriverlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: "Il Bologna ha un'altra occasione per riportare in Italia un attaccante di grande esperienza.

Ciro Immobile, che a febbraio ha compiuto 35 anni, è il profilo che potrebbe trasformarsi nel rinforzo giusto per il reparto offensivo della squadra di Vincenzo Italiano. Santiago Castro e Thijs Dallinga attendono di conoscere gli sviluppi per sapere il nome del loro prossimo compagno".