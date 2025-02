Atalanta, l'annuncio di Gasperini sul futuro: "Non ci saranno più rinnovi"

vedi letture

Sta per terminare l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. “C'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto, sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi", le sue parole in conferenza stampa. La situazione contrattuale del tecnico è chiara. Gasperini ha un contratto fino al 2026, dunque potrebbe salutare già la prossima estate o, come da contratto, a giugno 2026, dunque tra due anni.

In estate quando il suo nome fu accostato al Napoli la società fece riferimento a un accordo per il rinnovo. Il prolungamento, però, non c'è mai stato. La firma non è arrivata, Gasperini non ha mai rinnovato. E ora l'addio all'Atalanta è vicinissimo. E' solo questione di tempo: pochi mesi o poco più di un anno. 2025 o 2026. Alla porte diverse società pronte ad approfittarne dopo il lavoro straordinario a Bergamo. Dal 2016 ad oggi, per la Dea una crescita esponenziale culminata lo scorso maggio con la vittoria dell'Europa League.