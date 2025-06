Inter, Zanetti torna sul disastro col PSG: "A loro è riuscito tutto, a noi nulla"

Intervenuto ai microfoni di Radio La Red, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è tornato a parlare della pesante sconfitta subita dai nerazzurri nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, dove la squadra di Simone Inzaghi è stata travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain: "Quel giorno ai nostri avversari è riuscito tutto, a noi nulla. Mondiale per Club? Real Madrid e PSG sono i grandi favoriti. Boca e River? Saranno competitivi".

Sull'argomento, si è espresso così il nuovo tecnico Cristian Chivu: "Perdere una finale di Champions League fa male. Io mi ricordo che avevo avuto il pensiero di perderla la Champions. Ho detto ai ragazzi di non dimenticare il percorso. Una società e una squadra come l'Inter ha obbligo ad ambire a cose importanti. Bisogna avere rispetto per lo stemma e cosa rappresenta in giro per il mondo. Va tenuta alta l'asticella. Con Mourinho si ho parlato".