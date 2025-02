Ufficiale Atalanta, tegola Scamacca: si fa male appena rientrato, nuovo lungo stop

vedi letture

Triplo report per l'Atalanta, che durante la sfida di sabato contro il Torino ha perso ben tre giocatori per infortunio.

La notizia peggiore riguarda sicuramente Gianluca Scamacca: per l'attaccante, che era appena rientrato, stop lungo, con la società che valuterà in queste ore se procedere con l'operazione o meno: "Lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro; in attesa di consulenza specialistica", fa sapere il club orobico nella nota ufficiale con l'aggiornamento di tutti gli infortunati. Per Marco Carnesecchi, anche lui ko, lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro, mentre Sead Kolasinac ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.