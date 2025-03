Atalanta, Zappacosta: "Inter? La città merita di vivere una notte fantastica"

"L'Inter è la più forte? Non solo del campionato: è fra le tre-quattro più forti d’Europa". Un manifesto di rispetto e stima da parte di Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, in vista della sfida Scudetto stabilita per questa domenica al Gewiss Stadium.

Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'italiano di 32 anni si è soffermato sui numeri a sfavore negli scontri diretti con l'Inter: 7 sconfitte di fila. Uno storico da ribaltare: "Nessuna psicosi: più che un peso una spinta, visto che finora hanno dimostrato di essere più forti. Abbiamo analizzato le sconfitte, come ci hanno dato fastidio: è un’opportunità per vedere se siamo cresciuti, se stavolta riusciamo a metterli in difficoltà con una grande partita. Ci meritiamo, Bergamo merita, di vivere una notte fantastica".