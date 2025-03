Bologna in apprensione per Castro: l'obiettivo è tornare col Napoli

Santiago Castro, il trauma lascia sperare. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle condizioni dell'attaccante del Bologna, alle prese con un infortunio alla caviglia. Il quotidiano scrive che oggi ci sarà un ulteriore approfondimento sulle sue condizioni e la sensazione è che possa tornare in campo contro il Napoli nella sfida di lunedì 7 aprile.

"Trauma contusivo diretto al piede destro: questa la sentenza per Santiago Castro. Ma in attesa dei tempi di recupero (oggi l'ultima visita con verdetto annesso) una buona notizia che fa sperare la Locomotora intanto c'è: la risonanza fatta ieri a Casteldebole, dove l'argentino è rientrato un giorno prima rispetto ai programmi, ha dato sensazioni più positive di quella fatta in Argentina. Solo in giornata però, si saprà quanto dovrà stare fuori il centravanti sudamericano, che in ogni caso domani al Penzo di Venezia non ci sarebbe stato causa squalifica per il giallo rimediato contro la Lazio".