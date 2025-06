Roma, Ranieri scherza su Gasperini: "Era antipatico anche a me"

C’è una soluzione imminente per il nuovo direttore sportivo della Roma? Dopo la risoluzione con Florent Ghisolfi, Claudio Ranieri ha risposto così in occasione della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini: “La società sta vagliando alcuni nominativi, quanto prima conoscerete il prossimo direttore sportivo”.

Come sarà il suo rapporto con Gasperini?

“Era antipatico anche a me (ride, ndr). Gli ho detto subito che era antipatico ai tifosi della Roma e gli ho detto che per me lo era molto di più. Scherzi a parte, quando ho affrontato l’Atalanta e ho trovato questi signori in panchina, ho detto ‘finalmente una panchina come si deve’.

Ho scelto lui perché sono convinto che Roma abbia bisogno di una personalità forte, di un allenatore che sia sempre sul pezzo, sempre incavolato, che voglia migliorare il singolo. Non sarà facile, per questo gli offriamo un anno per farsi capire. I tifosi ci devono stare dietro, come sono stati dietro a me. È una persona schietta, leale, ti guarda in faccia e ti dice le cose: il mio rapporto con lui sarà di un amico che sta da parte e se c’è bisogno proverà a risolvere difficoltà”.